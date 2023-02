Campanhas de compras de Natal em Tabuaço mobilizam quase 2 ME em sete anos

A campanha “É nosso Natal” promovida pela Câmara de Tabuaço, nos últimos sete anos, mobilizou quase dois milhões de euros (2 ME) em compras no comércio do concelho, anunciou hoje a autarquia.

“Na totalidade destas sete campanhas, o valor ascende a quase dois milhões de euros em compras nos comércios, serviços e produtores locais”, anunciou hoje, em comunicado, a Câmara Municipal de Tabuaço, no distrito de Viseu.

Segundo o executivo municipal, após a sétima campanha de incentivo ao comércio local, os “quase 2 ME de compras feitas no concelho traduzem-se em praticamente 99 mil euros em vales de compras atribuídos” pela autarquia.

O executivo liderado pelo social-democrata Carlos Carvalho, atribuiu na última campanha “É nosso Natal”, que decorreu entre 01 de dezembro de 2022 e 07 de janeiro de 2023, “mais de 25 mil euros em vales de compras”.

“Mas a totalidade das ações em que a campanha decorreu trazem números que indicam que o município de Tabuaço está bem próximo dos 100 mil euros em vales de compras atribuídos à população”, considerou.

Segundo os dados apresentados no comunicado de imprensa, após o encerramento da fase de atribuição de vales referentes à última campanha, a autarquia registou “mais de 500 mil euros em compras nos comércios, serviços e produtores locais”.

Ou seja, “feitas as contas, a Câmara atribuiu 26.335,00 euros em vales de compras” e no período em que decorreu a campanha, “registaram-se 526.636,72 euros em compras nos comércios, serviços e produtores locais”.

Para o executivo municipal, a iniciativa, de acordo com o mesmo comunicado, “tem vindo a cumprir o propósito para o qual foi criada, ao incentivar o consumo e a recuperação da sustentabilidade dos agentes económicos do concelho de Tabuaço”.