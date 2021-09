Campanha Solidária de Esterilização de Cães e Gatos continua aberta até 17 de setembro

Continua aberta até ao próximo dia 17 de setembro, a campanha solidária de esterilização de animais de companhia (cães e gatos) promovida pela Câmara Municipal de Moimenta da Beira.

Esta iniciativa visa diminuir o número de ninhadas indesejadas e combater assim o abandono, garantindo apoio financeiro em função dos rendimentos do agregado familiar detentor do animal de companhia. No limite, a intervenção será gratuita para os cidadãos que sejam comprovadamente carenciados, residam no Município de Moimenta da Beira e se encontrem numa das situações previstas no Normativo de Acesso, documento que prevê ainda outros níveis de apoio e elenca as obrigações legais dos animais a esterilizar, entre outras disposições.

Os candidatos que queiram beneficiar desta campanha devem dirigir-se ao Balcão Único de Atendimento (BUA) da Câmara Municipal de Moimenta da Beira e, no local, preencher e assinar o respetivo “Formulário de Candidatura”.