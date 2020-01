Campanha novos sócios

Há um cine clube que está sempre a preparar a próxima sessão, a cada semana, todos os anos, com todos os filmes do mundo. E há quem o apoie. Para ver cinema em tela grande, porque é mais barato. E, mais importante ainda, porque SIM. Ao tornar-se sócio do Cine Clube de Viseu está a apoiar este projecto associativo sem finalidade lucrativa, que garante uma oferta cinematográfica independente e diversificada na cidade. E agora, ao fazê-lo pode ficar com um DVD! Basta preencher o formulário online ou em papel, numa das sessões do Cine Clube, e escolher o seu filme: