CAMPANHA DE ESTERILIZAÇÃO DE ANIMAIS ERRANTES 2020

O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DE FRADES ESTERILIZOU 79 ANIMAIS ERRANTES ENTRE

OUTUBRO E NOVEMBRO

Numa medida ativa e preventiva de redução de animais abandonados e errantes, foi

lançada a 25 de setembro uma campanha para realização de esterilização de animais

errantes do concelho, que esteve em vigência entre outubro e novembro deste ano.

A campanha esteve concertada com a Associação Zoófila, o Cantinho dos Animais

Abandonados de Viseu, que foi incansável no apoio e organização do planeamento e

execução das intervenções cirúrgicas, quer pelo profissionalismo como pela

sensibilidade no cuidado de cada animal, na sua particularidade e necessidades.

Articulada com uma candidatura feita pelo Município à Direção-Geral de Alimentação e

Veterinária, a campanha permitiu realizar as esterilizações de animais errantes

gratuitamente, estimulando à adoção responsável pela população.

Neste âmbito, rececionaram-se vários pedidos, inclusive pedidos de outros concelhos da

região, tendo sido possível, neste curto espaço de tempo, realizar 79 esterilizações de

animais, entre canídeos e gatídeos (fêmeas e machos).

As esterilizações permitem diminuir os riscos da proliferação de animais errantes,

prevenir futuros abandonos, proteger a população de potenciais colónias de gatos ou

matilhas de cães e preservar a saúde pública.