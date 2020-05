Campanha de angariação de fundos da Núcleo Regional do Centro da LPCC já conseguiu mais de 30 mil euros

“Todos por Todos – Porque os doentes oncológicos vão precisar mais de si” é a campanha de angariação de fundos do Núcleo Regional do Centro da LPCC. Até ao momento já foram angariados 27.443,20€ em donativos pecuniários, 3.000,00€ em donativos em espécie e distribuídos, na Região Centro, 16.706 produtos.

07 maio 2020 – A campanha de angariação de fundos do Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC.NRC) “Todos por Todos – Porque os doentes oncológicos vão precisar mais de si”, arrancou há cerca de 1 mês sob o mote #TODOSPORTODOS #STOPCOVID.STOPCANCRO.

A iniciativa, dirigida aos residentes na Região Centro, pretende angariar fundos para a aquisição de bens alimentares, equipamentos hospitalares e de proteção individual, a serem entregues a Unidades Hospitalares, Centros de Saúde, lares e residências de idosos de toda a região centro, enquanto decorrer esta fase crítica. Logo que os aspetos logísticos estejam mais normalizados, a campanha visa ainda reforçar o apoio aos doentes oncológicos e suas famílias.

A empresa de Coimbra Pereira & Santos – Cash & Carry aliou-se a esta iniciativa com o primeiro de todos os contributos, no valor de 22.312,20€, sob o princípio da responsabilidade social empresarial, marcando o arranque desta angariação solidária.

A campanha conseguiu, até ao momento, 27. 443,20€, em donativos pecuniários e 3.000,00€ em donativos em espécie, tendo sido já distribuídos na Região Centro 16.706 produtos. A ação dá continuidade ao plano estruturado que o Núcleo tem em curso, e cujo investimento orçamental ultrapassa os duzentos mil euros de aquisição de materiais e bens.

Para fazer o seu contributo basta aceder à campanha através do link www.ligacontracancro.pt/tpt e escolher o método pretendido de apoio. A LPCC.NRC aceita donativos em numerário (por transferência bancária) ou em espécie (contactar, nesse caso, o 239 487 490 ou 918 539 741).

Diariamente na página da campanha é feita a atualização da informação das despesas efetuadas, dos donativos recebidos (em dinheiro e em espécie), bem como para que entidades foram distribuídos.

O Núcleo Regional do Centro da Liga apela à solidariedade de todos neste contexto de emergência nacional. “Ao proteger os profissionais de saúde estamos a proteger os doentes oncológicos e seus familiares.”