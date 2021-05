CAMPANHA DA FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA INCENTIVA À PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO

A Fundação Portuguesa de Cardiologia (FPC) acaba de lançar a campanha “Faz os Mínimos Olímpicos por um Coração em Forma”, uma iniciativa que dá o mote às comemorações de “Maio, Mês do Coração” e que apela à prática de exercício físico. A campanha tem como embaixador o judoca Nuno Delgado e conta com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, do Instituto Português do Desporto e Juventude e do Comité Olímpico de Portugal.

No ano em que se prevê a realização de mais uma edição dos Jogos Olímpicos e Lisboa é a Capital Europeia do Desporto, esta campanha da Fundação Portuguesa de Cardiologia vem alertar a população para a importância do exercício físico, enquanto promotor de saúde, e mostrar os seus benefícios na prevenção das doenças cardiovasculares.

As atividades de “Maio, Mês do Coração” decorrem este ano, pela primeira vez, na plataforma imersiva Maio no Coração, através da qual a FPC vai realizar atividades para profissionais de saúde, e população em geral, e onde vai partilhar informação útil sobre a temática das doenças cardiovasculares.

Manuel Oliveira Carrageta, presidente da FPC, salienta que o principal foco é “partilhar informação e sensibilizar os portugueses para a prevenção das doenças cardiovasculares, na medida em que esta é a principal causa de morte no nosso país”, acrescentando ainda que, em ano de pandemia, vão continuar a “assinalar este que é o mês mais importante para sensibilizar para a temática das doenças cardiovasculares e realizar diversas atividades, agora em formato virtual, de forma a continuar a fazer a diferença na vida das pessoas”.

O presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia reforça ainda que, nestas comemorações, estará envolvido “um grupo prestigiado de profissionais que irá interagir com o público numa troca de conhecimentos, ideias e experiências e numa discussão que será certamente estimulante para todos”, conclui.

Para os dias 13 e 14 de maio está já marcado um Summit para profissionais de saúde, com foco na temática da Covid-19 e o seu impacto no coração e na atividade física. Esta iniciativa é exclusiva para profissionais de saúde, estando sujeita a uma inscrição prévia.