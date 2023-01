“Caminhos com Alma” em Covelo da Barca

No âmbito da adesão de Covelo de Arca à Rede Aldeias de Portugal, a Câmara Municipal de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, organizou um “programa com várias atividades” a decorrerem ao longo do próximo domingo.

O dia termina com a assinatura da carta de compromisso de adesão de Covelo de Arca a esta rede nacional de aldeias turísticas situadas em espaço rural, anunciou a autarquia num comunicado de imprensa.

Entre as atividades programadas está “uma caminhada pelo percurso “Caminhos com Alma” – PR4 com início no Dólmen de Arca” e ainda há “jogos tradicionais, um almoço tradicional com pratos típicos” da aldeia e as Modas de Covelo à Capela”.

