“A Caminhada pela Vida” tem sido, nos últimos anos, uma manifestação pública sobre o enaltecimento dos valores da Vida.

Inicialmente realizada em Lisboa, ano após ano, tem vindo a ampliar-se, sendo também realizada em outras cidades.

Em 2018, um grupo de cidadãos viseenses, organizou este evento, pela 1.ª vez, na nossa Cidade de Viseu, obtendo enorme participação e colaborações diversificadas.

Em 2019, a iniciativa repetiu-se também no penúltimo sábado de outubro.

Sendo o concelho de Viseu caracterizado por inúmeros aspetos lançados e apoiados pelo poder autárquico e múltiplas entidades/instituições, que valorizam, defendem e dignificam a vida humana e muito contribuem para que Viseu seja a melhor cidade para viver, é elevado o reconhecimento que sentimos perante a recetividade que a CM de Viseu demonstra a este evento que terá impacto nacional, uma vez que acontecerá, no mesmo dia e no mesmo horário em já tantas cidades de Portugal.

Neste contexto, iniciamos a divulgação desta atividade para este ano – Caminhada pela Vida 2021 e declaramos quanto gostaríamos de registar a adesão de todos quantos se identificam com a defesa da dignidade da pessoa, do bem comum, da solidariedade e da subsidiariedade e se sentem atraídos por todas as intervenções sociais direcionadas para o apoio aos mais débeis.

Eis o apelo:

– No próximo dia 23 de outubro, use roupa branca e junte-se a nós no Campo de Viriato, em Viseu, a partir das 14:30h. Às 15 horas iniciaremos a “Caminhada pela Vida’21” que, percorrendo algumas ruas da cidade terminará na Praça de República (Rossio)!