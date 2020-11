Câmara paivense subsidia a aquisição de duas ambulâncias

A Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva mantém-se atenta às necessidades das instituições e associações paivenses e continua a acautelar medidas de apoio ao associativismo local, com maior enfoque nesta altura de pandemia.

Nesse sentido, o autarca José Morgado entregou ontem, um cheque no valor de 20 mil euros ao presidente da direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva, Domingos Frias, no intuito de contribuir para a aquisição de duas novas ambulâncias, cujo orçamento é de 60 mil euros.

O apoio financeiro foi entregue na presença do Comandante da corporação Pedro Rochinha e do Comandante do Quadro de Honra, César Fonseca.

O Município paivense reconhece a importância das missões desempenhadas pela Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Paiva no socorro à população, nomeadamente ao nível do combate a incêndios, transporte de doentes e socorro a sinistrados, entre outras, pelo que a mesma deverá estar dotada de meios que permitam um serviço adequado, célere e eficaz.