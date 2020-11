CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL PROPÕE REDUÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO IRS, ALIVIANDO A CARGA FISCAL DAS FAMÍLIAS

Câmara Municipal de S. Pedro do Sul aprovou, no passado dia 12 de novembro, a proposta de redução da participação variável no IRS dos sujeitos passivos residentes no concelho, passando de uma participação de 4% em 2020, para 2% em 2021.

Após aprovação na Assembleia Municipal, a proposta irá implicar a redução do IRS a pagar por todos os residentes em S. Pedro do Sul, traduzindo-se num apoio complementar aos munícipes neste período difícil, marcado pelos efeitos da pandemia de COVID-19.

Os municípios têm direito a uma participação de 5% na coleta de IRS da sua área territorial, podendo prescindir desta participação, parcial ou totalmente. Após diversos anos em que esta participação se manteve no seu valor máximo, foi possível, com o empenho deste executivo, criar condições financeiras para devolver progressivamente uma parcela deste imposto aos sampedrenses.