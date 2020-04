Câmara Municipal de Carregal do Sal distribuiu mais EPI por instituições concelhias

A Câmara Municipal de Carregal do Sal distribuiu mais algum Equipamento de Proteção Individual.

Seguindo o que foi feito na primeira entrega, na sequência do levantamento das necessidades feito pela Autarquia junto de cada instituição, a Câmara Municipal entregou na 4.ª feira, 15 de abril, mais EPI às IPSS (incluindo CRTT), corporações de Bombeiros Voluntários, Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa e Juntas de Freguesia do Concelho.

E, desta vez, para além do EPI, a Câmara Municipal também entregou termómetros às instituições que deram conta dessa necessidade e desinfetante para as mãos.