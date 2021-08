Câmara Municipal de Vouzela vai construir passadiço no percurso pedestre do Castro de Ribamá

A Câmara Municipal de Vouzela vai investir cerca de 137 mil euros com a construção de um passadiço

integrado no percurso pedestre do castro de Ribamá, em Queirã.

O percurso terá aproximadamente 2 km e fará parte do projeto da Rota dos Castros, uma rota turística

automóvel que irá promover seis castros do concelho: o Castro de Zibreiro (Farves), o Castro do

Gralheiro (Alcofra), o Castro do Cabeço do Couço (Campia), o Castro do Cabeço do Crasto (Campia), o

Castro da Senhora do Castelo (Vouzela) e o Castro de Ribamá (Queirã).

A Rota dos Castros tem como objetivo a dinamização e valorização deste tipo de património, cuja

localização é geralmente colocada a norte do rio Douro, a região da denominada “cultura castreja”.

“Contudo, os trabalhos arqueológicos desenvolvidos nos últimos anos permitem-nos perceber que este

fenómeno teve uma particular expressividade na região de Lafões. Este facto é justificado pela riqueza

metalífera desta região, sobretudo em estanho, que fez com a partir do séc. XII/XI a. C. este território

fosse palco de contactos de povos vindos do Mediterrâneo, mas também do Centro da Europa. Foram

precisamente esses contactos que fizeram com que o primeiro milénio antes de Cristo tivesse sido a

época de maior florescimento económico de sempre desta região e tivesse sido desenhado o esboço

das primeiras cidades, de poder e domínio”, explicou o Presidente da Câmara Municipal, Rui Ladeira.

A autarquia prevê que a obra possa arrancar ainda no mês de agosto.