CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO CRIA PROGRAMA DE APOIO PARA ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS

No seguimento dos prejuízos provocados pelos sucessivos estados de emergência, que

causaram grande impacto económico a nível nacional, a Câmara Municipal de Tabuaço, com

uma preocupação acrescida a nível da economia local, aprovou um programa de apoio aos

estabelecimentos comerciais encerrados e parcialmente encerrados, desde que localizados na

área do Município, e que irá ser complementado com outros programas baseados nas possíveis

quebras de facturação das empresas e no sentido de fomentar a retoma turística.

Os valores a atribuir neste primeiro apoio, a título único, vão até ao limite máximo de 700 euros

por candidatura, traduzindo-se em 90% do valor da renda mensal ou prestação do empréstimo

bancário associado à aquisição do estabelecimento + 300€, para estabelecimentos encerrados e

em 45% do valor da renda mensal ou prestação do empréstimo bancário associado à aquisição

do estabelecimento + 150€ para estabelecimentos parcialmente encerrados.

No caso dos estabelecimentos sem encargos, ou seja, próprios ou cedidos gratuitamente, o valor

do apoio é de 300 euros para encerrados e 150 euros para os parcialmente encerrados.

Os interessados poderão manifestar a sua candidatura através do regulamento já disponível na

Secretaria da Câmara Municipal ou no site oficial do Município, onde poderá se também

consultado o regulamento do Programa.

Apoios:

• Estabelecimento Arrendados Encerrados: 90% do valor da renda mensal / prestação do

empréstimo bancário associado à aquisição do estabelecimento + 300€;

• Estabelecimentos Parcialmente Encerrados: 45% do valor da renda mensal / prestação

do empréstimo bancário associado à aquisição do estabelecimento + 150€

• Estabelecimentos Sem Encargos (próprios ou cedidos gratuitamente) Encerrados: 300€

• Estabelecimentos Sem Encargos (próprios ou cedidos gratuitamente) Parcialmente

Encerrados:150