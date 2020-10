CÂMARA MUNICIPAL DE SEIA COMPARTICIPA VACINA DA GRIPE NAS FARMÁCIAS

Iniciativa amplia resposta das unidades de saúde em mais 1500 beneficiários.

Tendo em vista a não sobrecarga das estruturas públicas municipais de saúde, a Câmara Municipal de Seia vai comparticipar a vacinação da gripe nas farmácias aos munícipes residentes no concelho, com idade igual ou superior a 65 anos.

A iniciativa resulta de um protocolo no âmbito do programa “Vacinação SNS Local”, subscrito pela Câmara Municipal e a Dignitude, Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, responsável pela operacionalização e gestão do Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, criando, desta forma, uma resposta mais alargada aos problemas e desafios gerados pela pandemia.

Para o efeito o município definiu um apoio financeiro de 3.375 euros, o que permite ampliar a resposta em mais 1500 beneficiários, abrangendo todo o universo sinalizado pelas autoridades de saúde, num total de 7055 utentes.

Apesar da vacina ser gratuita, a sua administração nas farmácias implica um custo para os utentes, que deverão solicitar a sua vacinação contra a gripe numa farmácia aderente à sua escolha, suportando o município esse encargo, até um valor máximo de 2,25 euros/ato.

Aderiram à iniciativa 9 farmácias do concelho, concretamente as farmácias: Manaia, Sena, Coelho, Melo, Gandarez, de S. Romão, Alva – Sandomil, Popular-Loriga e Paranhense.

O Presidente da Câmara, Filipe Camelo, justifica a medida com “a necessidade de criar condições para que mais pessoas tenham acesso à vacina, mas também o reforço das medidas preventivas e de combate à propagação da Covid-19, ao favorecendo a não aglomeração de pessoas nas unidades de saúde e deslocações desnecessárias à sede do Concelho”.

Para usufruir da vacina da gripe basta ter 65 anos ou mais, procurar a farmácia mais próxima e fazer prova de residência no Concelho, sem necessidade de receita médica.