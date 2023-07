Câmara Municipal de Sátão promove festa dos anos 80 e 90 do século passado

Com o intuito de “reviver através da música os anos áureos da juventude, através dos grandes êxitos dos anos de 1980 e 1990, a Câmara de Sátão reúne três amigos desta geração e apresenta a “Festa 80+”.

Segundo um comunicado de imprensa deste município do distrito de Viseu, o objetivo é “proporcionar mais uma noite de grande divertimento a todos aqueles que queiram viver ou reviver os tempos de grandes êxitos dessa época”.

Carlos Lopes, Luís Quental e Zé Albano são os responsáveis pela animação noturna no próximo sábado, no largo em frente à Câmara Municipal de Sátão, que terá “decoração relacionada com o tema”.

“Com a sugestão de um ‘dress code’ da época”, refere na mesma nota a autarquia, a partir das 22:30, terá início “a performance destes três amigos e artistas, procurando levar o público a reviver as sonoridades do imaginário destas décadas, que tanto marcaram a música nacional como internacional”.