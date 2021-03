CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS CONCLUI PODA DAS MAIS DE 8.000 ÁRVORES EM TODAS AS FREGUESIAS

Num trabalho que vem desenvolvendo desde outubro passado, levado a cabo pela empresa especializada “Rebentonatural”, sediada no nosso Concelho, a Câmara Municipal de Nelas promoveu em todas as Freguesias a poda das mais de 8.000 árvores que constituem o património arbóreo do Município de Nelas, e que, incluindo ainda a limpeza da rede secundaria de proteção contra fogos florestais, representou um custo superior a 75.000€.

Com esta operação, foi possível antecipar, assim, a época da queda da folha, mantendo o espaço público mais limpo, minimizando também os fatores de transmissão da pandemia Covid-19, sendo além disso evidente o arranjo e cuidado do espaço público urbano em todas as Freguesias.