CÂMARA MUNICIPAL DE MMANGUALDE E ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL PROMOVEM CONCURSO ATÉ DEZEMBRO

“APOIE A ECONOMIA LOCAL – COMPRE NO COMÉRCIO TRADICIONAL DE MANGUALDE”

CAMPANHA JÁ MOBILIZOU MAIS DE 500 MIL EUROS EM COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL/TRADICIONAL.

Sorteios dos vouchers têm decorrido mensalmente.

No âmbito do Programa de apoio às Famílias, Empresas e Instituições, a Câmara Municipal de Mangualde e a AEM – Associação Empresarial de Mangualde lançaram em junho o concurso “Apoie a Economia Local – Compre no Comércio Tradicional de Mangualde”. A iniciativa, que se estende até dezembro, tem como objetivo revitalizar e alavancar o reinício da atividade económica no concelho. Para o efeito são disponibilizados prémios em vales de compras, não convertíveis em dinheiro, para usar no comércio tradicional.

Até à data, o concurso já mobilizou mais de 500 mil euros em compras no comércio local/tradicional, uma vez que já foram adquiridas mais de 50 mil senhas para o concurso. Cada 10,00€ de compras dá direito a uma senha. Os sorteios têm decorrido mensalmente, tendo hoje mesmo decorrido o quarto sorteio.

O concurso, que visa incentivar e dinamizar o comércio tradicional, disponibiliza dois mil euros de estímulo por mês, durante seis meses (de julho a dezembro), num total de 12 mil euros, em que o prémio mensal se desmultiplica em 20 vouchers de 100€ cada para aplicar em compras no comércio tradicional de Mangualde.

Elísio Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Mangualde, sublinha que “esta iniciativa está a revelar-se um sucesso e com ela estamos a promover e a potenciar o nosso comércio tradicional, mobilizando os seus comerciantes, que neste momento são mais de uma centena, e envolvendo os clientes, estimulando a população a fazer compras a nível local. Assim dinamizamos a economia local e, ao mesmo tempo, revitalizamos a cidade e as vivências sociais”.

Mais informações em www.aemangualde.com