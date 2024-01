Câmara Municipal de Mangualde transfere cerca de 700 mil euros para as freguesias

As 12 freguesias do concelho de Mangualde, no distrito de Viseu, vão receber uma verba de cerca de 700 mil euros, anunciou hoje em comunicado o executivo municipal mangualdense, liderado por o socialista Marco Almeida.

“As freguesias e os respetivos presidentes das juntas são quem estão mais próximos dos problemas, das preocupações e ambições das populações”, justificou o presidente da Câmara de Mangualde.

Desta forma, os autarcas “podem responder de forma mais célere e eficaz”, às necessidades das suas freguesias, destacou Marco Almeida na cerimónia de assinatura de protocolos, no salão nobre dos Paços do Concelho.

“Este valor, idêntico ao ano anterior, é transferido no âmbito do exercício das competências das freguesias. Permite, por exemplo, realizar de forma autónoma, limpeza urbana, pequenas reparações nas vias, calcetamentos e pavimentações e construção de parques infantis”, exemplificou.