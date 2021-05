Câmara Municipal de Lamego realiza iniciativa em defesa da floresta

Antecipando a período de maior incidência de incêndios, associado aos meses de verão, a Câmara Municipal de Lamego realizou uma ação de sensibilização junto da população com o objectivo de salientar a importância de preservar e proteger a área florestal do concelho. A iniciativa contou com a colaboração da GNR e da PSP.

Tendo em conta o aproximar do tempo quente e do perigo da deflagração de incêndios, a Câmara Municipal de Lamego desenvolveu uma ação de sensibilização e prevenção com o intuito de sensibilizar a comunidade para os cuidados a ter nesta época.

A iniciativa online, da responsabilidade do Serviço Municipal de Proteção Civil – Gabinete Técnico Florestal, contou com a colaboração da GNR e da PSP que prestaram todos os esclarecimentos e informações, relacionados não só com a necessidade de defender a floresta contra os incêndios e cumprir os normativos legais, nomeadamente através da execução de faixas de gestão de combustível e a limpeza de terrenos, mas também com os procedimentos a adotar na realização de queimadas.

Ângelo Moura, presidente da Câmara Municipal de Lamego, realça que «com esta iniciativa pretendemos, acima de tudo, sensibilizar os nossos munícipes para a importância de proteger a floresta, que obviamente deve prevalecer durante todo o ano, mas que nos merece atenção redobrada na época de verão devido às temperaturas elevadas que habitualmente se fazem sentir. Isto significa que todos nós sejamos responsáveis e que tenhamos em conta que a preservação florestal também depende dos nossos comportamentos. Só assim conseguiremos evitar maiores catástrofes ao nível dos incêndios no nosso país.»

Esta ação contou com a participação de inúmeras pessoas que tiveram assim a oportunidade de esclarecer todas as suas dúvidas junto das autoridades competentes.

De salientar ainda que que o prazo de limpeza de terrenos foi prorrogado até 15 de maio, data limite para a realização dos trabalhos de gestão de combustível.