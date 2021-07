Câmara Municipal de Lamego apresenta espetáculo comemorativo “As Cortes de Lamego”

Lamego vai regressar ao passado durante dois dias através da reconstituição histórica “As Cortes de Lamego”.

Organizada pela Câmara Municipal de Lamego, o evento decorre no âmbito da habitual feira medieval e apresentará dois espetáculos multimédia, com entrada gratuita.

Realizada anualmente pela Câmara Municipal de Lamego, a feira medieval assume uma forte componente histórica nas suas edições, levando o público numa viagem ao passado da cidade através de várias recriações que se desenrolam em ambiente de um mercado medieval.

O evento, que decorrerá no fim-de-semana de 17 e 18 de julho, aposta também na dinamização do turismo e do comércio local, já que possibilitará também que vários mercadores e artesãos possam dar a conhecer a sua atividade e os seus produtos.

Devido à situação pandémica, a edição deste ano decorre em moldes diferentes, conforme explica Ângelo Moura, presidente da Câmara Municipal de Lamego, pois «assumirá apenas a forma de espetáculo, mas sempre com o objetivo de afirmar Lamego como destino turístico e cultural, contribuindo para a dinamização social e económica do concelho, e o estímulo da economia local, em especial das zonas históricas da cidade.»

A decorrer na Praça do Comércio e no Bairro do Castelo, próximos da Igreja de Santa Maria de Almacave onde aconteceram as famosas “Cortes de Lamego”, os espectáculos são gratuitos, com uma exibição por cada dia, nas noites de 17 e 18 de julho. Agendados para as 21h00, terão uma duração aproximada de 60 minutos, em que a encenação apresentada associa história à modernidade, com recurso a luzes, cores, projeção de imagens e pirotecnia.

Para assistir aos espectáculos, que têm acesso controlado e limitado aos lugares marcados, os interessados devem levantar os bilhetes na Loja de Turismo de Lamego (Rua Infantaria nº 9).

Enquadrado no âmbito do projeto “Agenda Cultural e Dinamização do Comércio Tradicional”, “As Cortes de Lamego” é cofinanciado pelo FEDER em 85%.