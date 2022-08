Câmara de Vouzela assegura custos da sanidade animal aos produtores de bovinos

A Câmara Municipal de Vouzela vai assegurar o pagamento da sanidade animal aos produtores de bovinos do concelho, anunciou hoje o presidente da autarquia, Rui Ladeira.

“O Município de Vouzela fez, este ano, um esforço suplementar para assumir as despesas anuais de sanidade animal e de epidemiovigilância de todas as explorações de bovinos do concelho”, disse Rui Ladeira.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara, o autarca deu a conhecer a medida municipal no final da 50ª edição do Concurso Pecuário das Festas do Castelo, que na quarta-feira, numa organização conjunta da autarquia e da Cooperativa Agrícola de Vouzela (CAV).

A medida, continuou, “é um incentivo que representa 15 euros por bovino e que irá abranger 150 explorações do concelho”, ou seja, o “correspondente a mais de 1.150 bovinos”, contabilizou o autarca social-democrata do concelho da região de Lafões, no distrito de Viseu.

“Com esta medida de apoio, o Município de Vouzela assume a totalidade do pagamento deste serviço, aliviando os encargos dos nossos agricultores. Consideramos este esforço coletivo um impulso claro e positivo para o setor agropecuário importantíssimo para o concelho”, defendeu.

Para além do apoio monetário direto, refere a nota de imprensa, este controlo sanitário e de vigilância vai permitir “monitorizar e controlar eventuais doenças de elevada importância quer para os animais, quer em termos de saúde pública”.

Nesta edição, comemorativa dos 50 anos do concurso, de acordo com a organização, citada na mesma nota de imprensa, “participaram 25 produtores, a que corresponde um total de 82 animais, sendo 28 bovinos e 54 caprinos”.

Os prémios do concurso “variaram entre 10 e 40 euros para os caprinos e os 15 e os 90 euros para os bovinos, tendo sido atribuídos no total 2.065 euros” em prémios para os produtores participantes.

Rui Ladeira destacou ainda o papel da cooperativa, assim como de todos os veterinários municipais e aos “produtores que, ano após ano, vão marcando presença neste e noutros concursos mostrando o orgulho que têm nos seus animais e neste setor”.