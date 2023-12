Câmara de Vouzela aprova orçamento de 22,64 ME para 2024

A Câmara Municipal de Vouzela aprovou um orçamento de 22,64 milhões de euros para 2024, que demonstra “uma forte preocupação social” atendendo ao atual contexto internacional.

“Devido à instabilidade internacional, o orçamento demonstra uma forte preocupação social, verificando-se um aumento de aproximadamente 10% da despesa corrente”, disse à agência Lusa fonte da autarquia.

Segundo a mesma fonte, o orçamento camarário para 2024 prevê um conjunto de investimentos em diversas áreas que são considerados estruturantes para o concelho, como habitação, mobilidade, reposição de infraestruturas coletivas, desenvolvimento económico, educação, defesa da floresta, saneamento e abastecimento de água.

A Estratégia Local de Habitação (1,2 milhões de euros), a reabilitação das zonas ribeirinhas (dois milhões de euros) e o Polo Criativo de Vouzela (1,3 milhões de euros) são exemplos de grandes investimentos que estão previstos.

Entre os projetos que levam uma maior fatia do orçamento estão também a Loja do Cidadão (1,35 milhões de euros), a requalificação viária (um milhão de euros), o abastecimento de água e saneamento (800 mil euros) e a mobilidade suave (350 mil euros).

Para fazer face aos gastos com recursos humanos, estão previstos 6,6 milhões de euros (já incluindo os oriundos das transferências de competências).

O orçamento municipal para 2024 – que diminuiu em 50 mil euros comparativamente ao atual – foi aprovado por maioria, com os votos contra do PS. Será votado na Assembleia Municipal no dia 21.

A Lusa tentou obter, sem sucesso, uma justificação do PS à votação.