Câmara de Viseu mantém iluminação e aposta em programação de Natal à distância

O presidente da Câmara Municipal de Viseu apresentou hoje a programação de Natal, que conta com iluminação alargada, deixa cair a animação de rua, organiza atividades por ‘streaming’ e promove o comércio local.

“A autarquia faz exatamente o mesmo investimento que fez no ano passado na iluminação de Natal, que terá um presente no Rossio”, e “vai usar mais de 390 mil lâmpadas nas avenidas centrais da cidade” e alarga a mais duas ruas, “num total de mais de 39 quilómetros de iluminação”, afirmou António Almeida Henriques.

Em conferência de imprensa, para apresentar a programação de Natal deste ano, o autarca defendeu que “não fazia sentido não iluminar a cidade, até porque isso afastaria as pessoas do centro para as grandes superfícies que mantêm as suas iluminações”.

“Lançámos hoje uma campanha de promoção para o comércio local, para que as pessoas, este ano, comprem no nosso comércio e a Câmara vai também contribuir [para isso], ao dar a cada um dos cerca de mil funcionários um vale de 25 euros para usar, obrigatoriamente, no comércio local”, anunciou.

Almeida Henriques justificou o vale com o facto de este ano não promover “jantar de Natal”, tal como “como não houve o magusto, nem o jantar na Feira de São Mateus, e então, com mais uma adição, transformou-se num vale” de compras.

“O nosso Mercado de Natal vai manter-se no Mercado 02 de Maio, mas para ser feito com todo o distanciamento necessário, vai ser alargado à Rua Direita onde haverá, pelo menos, 10 lojas, das que estão encerradas, com o nosso artesanato, nomeadamente os nossos estanhos e o nosso linho”, referiu.

Da habitual programação não constam as animações de rua, nem os concertos, assim como a festa de final do ano, mas haverá “o concerto de ano novo com a Filarmonia das Beiras, por ‘streaming’”, havendo na última noite do ano “conteúdos disponibilizados na internet”.

Também por ‘streaming’ estão agendadas diversas iniciativas, que começam esta sexta-feira, com a inauguração da iluminação e “atividades presenciais, que acontecerão ao longo de dezembro”, mas “em micro escala” e sujeitas a “reserva prévia”, feita através do site da câmara (no qual consta toda a programação de Natal), para assegurar “toda a segurança”, em função da pandemia de covid-19.

Outra iniciativa, via ‘streaming’, adiantou o vereador da Cultura, é o projeto “30 noites, 30 histórias de Natal, onde ao longo de três minutos todas as noites haverá um convidado, uma figura pública, a contar uma história de Natal”.

Jorge Sobrado sustentou que, este ano, “o comércio é na rua, a cultura na internet e a solidariedade no bolso”, uma vez que “todas as pessoas que não sentiram quebras nos seus rendimentos têm o dever moral de consumirem”, admitindo que ele é um deles.

“Vamos inaugurar na quarta-feira uma exposição alusiva ao capital Almeida Moreira e depois na Quinta da Cruz haverá uma outra de fotografia artística da Fundação Altice, antiga Fundação PT, retirada do fundo do baú, da altura da mudança de século”, adiantou.

Presentes na conferência de imprensa estiveram também o presidente da Associação Comercial de Viseu, Gualter Mirandez, e um dos vice-presidentes da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), representante da região, Jorge Loureiro, que não pouparam elogios à autarquia por “manter atividades que incentivam e estimulam os empresários dando-lhes a esperança necessária para se manterem abertos por mais dois meses”.