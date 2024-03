Câmara de Viseu encerra parques municipais devido ao mau tempo

A Câmara de Viseu vai encerrar temporariamente ao público os parques municipais da cidade, a partir de sexta-feira, devido às previsões meteorológicas de mau tempo.

Atendendo ao aviso amarelo motivado pela precipitação intensa e pelo vento forte, o município fechará a Mata do Fontelo, o Parque Aquilino Ribeiro, a Mata do Serrado, a Mata da Quinta do Bosque e a Quinta da Cruz.

Estes parques vão manter-se encerrados “até à verificação técnica por parte dos serviços da autarquia”, acrescentou, pedindo aos munícipes que “evitem a passagem e permanência em áreas com grande concentração de árvores”.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o vento “soprará por vezes forte, com maior incidência na sexta-feira, e com rajadas que podem chegar aos 80 quilómetros/hora (km/h) no litoral e aos 100 km/h nas terras altas do continente”.

Está prevista também a queda de neve “significativa nas terras altas do Norte e Centro” até domingo.