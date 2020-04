Câmara de Viseu cancela festas e marchas populares

A Câmara Municipal de Viseu anunciou ontem o cancelamento das festas das freguesias e marchas populares de Santo António, assim como os cortejos de São João, com as seculares cavalhadas de Vildemoinhos e de Teivas.

“Face à pandemia da covid-19, que nos obrigou ao isolamento social, e tendo em conta as previsões das autoridades de saúde, o Município de Viseu decidiu cancelar o cartaz ‘Festas & Marchas Populares’, programado para o mês de junho”, adianta a autarquia, em comunicado.

O documento explica que “o município reconhece não estarem reunidas, no atual contexto, as condições para a preparação, organização e realização, quer das marchas populares, quer da festa das freguesias”.

“Esta é uma decisão dolorosa, mas que deve ser assumida desde já”, refere o presidente da Câmara Municipal de Viseu, António Almeida Henriques.

No caso das Cavalhadas de Vildemoinhos e de Teivas, que integram o cartaz das “Festas & Marchas Populares”, também os seus promotores – responsáveis pela organização dos cortejos – comunicaram o cancelamento de ambos os eventos.

“Quero deixar uma palavra às organizações destas seculares tradições. Sei o quanto lhes custou optar pelo cancelamento, mas estamos perante uma crise sanitária, o que nos obriga, em primeira instância, a preservar a saúde pública”, destacou o autarca.

Segundo o comunicado, a autarquia deverá aprovar, na quinta-feira, um aviso para a apresentação de propostas de reprogramação e reagendamento de projetos aprovados no ‘Viseu Cultura’ que tenham sido ou sejam afetados pela crise gerada pela pandemia.