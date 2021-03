Câmara de Viseu apoia 93 agentes culturais

A iniciativa municipal “Viseu Cultura +”, destinada a apoiar a manutenção da atividade artística de projetos do concelho, vai ajudar 93 agentes culturais com o financiamento de 159 atividades, anunciou a autarquia.

A Câmara de Viseu aprovou 93 candidaturas ao “Viseu Cultura +”, um subprograma do “Viseu Cultura”, que se destina a apoiar a resiliência de artistas, bandas e coletividades do concelho, durante a pandemia da covid-19, afirmou o município, em nota de imprensa enviada à imprensa.

Segundo a autarquia, registaram-se mais de 200 candidaturas, tendo sido consideradas elegíveis 119. Acabou por ser aprovado o financiamento de 93 promotores, que recebem de imediato 30% do apoio definido.

As candidaturas dentro deste programa vão originar 159 atividades artísticas presenciais e sete propostas digitais.

Este subprograma extraordinário, lançado em fevereiro, conta com um orçamento de 150 mil euros.

“Entre atividades presenciais e ações digitais, foram selecionados projetos nas áreas da música, artes performativas, cinema, oficina e novo circo”, realçou o município.

A Câmara de Viseu salientou ainda que as propostas aprovadas abrangem ações em “praticamente todas as freguesias do concelho de Viseu”.

De acordo com a autarquia, existe ainda um montante disponível de cerca de 23 mil euros, que será atribuído “a uma bolsa de candidaturas não selecionadas nesta fase”.

As atividades previstas serão distribuídas ao longo de 2021.