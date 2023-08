Câmara de Viseu altera regulamento do PDM

O presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas, disse que vai ser alterado o regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM) no que diz respeito ao direito de preferência do proprietário de um terreno.

“Atualmente, quem compra um terreno sabe que tem de ceder uma parte à Câmara e a Câmara pode colocar em hasta pública e esse proprietário poderá concorrer como qualquer outra pessoa e é isso que vamos alterar”, especificou Fernando Ruas.

Em conferência de imprensa, depois da reunião do executivo municipal, o autarca indicou que o que vai ser alterado no regulamento do PDM é “o direito de preferência por parte do proprietário, desde que apresente um projeto para toda a área”.

“Até para criar alguma harmonia e não surgir um projeto muito diferente para o lado, o proprietário do terreno vai ter direito de preferência se já tiver um projeto e, por isso, vamos alterar o regulamento”, afirmou Fernando Ruas.