Câmara de Viseu abre ao público mata do Serrado

A Câmara Municipal de Viseu abriu ontem ao público a mata do Serrado, um espaço verde no centro da cidade que foi cedido ao município, por um período de 30 anos, por uma empresa que representa a família proprietária do terreno.

Com uma área de cerca de 22 mil metros quadrados, refere um comunicado de imprensa, o espaço contempla “432 exemplares de espécies arbóreas, sendo a sua maioria carvalhos e castanheiros e tem ainda medronheiros e sobreiros”.

“A intervenção realizada foi o menos invasiva possível, considerando que esta é uma mata e não um parque urbano. O objetivo foi garantir o mais possível o conceito original de espaço de natureza”, defendeu o executivo municipal.

O novo espaço verde da cidade, tem “diversos equipamentos de apoio à utilização da mata, nomeadamente mesas, bancos e papeleiras”, colocados pela Câmara Municipal de Viseu,

A mata do Serrado “é mais um pulmão verde de dimensão considerável” na cidade “como é o caso da mata do Fontelo e do parque Aquilino Ribeiro” a par de outras áreas verdes como, por exemplo, o parque da Aguieira.