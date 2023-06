Câmara de Vila Nova de Paiva reedita “Volfrâmio” de Aquilino Ribeiro

A Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva vai apresentar, no sábado, uma redição da obra “Volfrâmio”, de Aquilino Ribeiro, a propósito dos 60 anos da morte do escritor que contempla também uma mostra fotográfica.

Segundo uma nota de imprensa daquela autarquia, esta reedição tem o prefácio do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e introdução de José Manuel Lello, da livraria Lello, que marcam presença na apresentação da reedição, assim como o neto do escritor Aquilino Machado.

No sábado há ainda a inauguração do memorial Aquilino Ribeiro, da autoria de Ricardo Crista, na Igreja de Nossa Senhora da Corredoura, em Alhais, freguesia deste concelho do distrito de Viseu, local onde foi registado o assento de batismo do escritor e a inauguração de uma mostra fotográfica.

“Em exposição no espaço do Parque Botânico estará “Volfrâmio – O Ouro Negro”, uma mostra fotográfica com o cunho de Paulo Neto, em colaboração com Graciete Salvador e Sofia Pires”, refere a nota de imprensa.