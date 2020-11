Câmara de Tondela suporta descontos de comerciantes e apoia famílias

O presidente da Câmara Municipal de Tondela anunciou hoje medidas de apoio ao comércio local, como o suporte de descontos concedidos a clientes, e apoio às famílias, como a devolução de uma percentagem do IRS.

“Às compras entre cinco e 40 euros será concedido um ‘voucher’ de desconto de 05% e, a quem fizer compras num valor superior a 40 euros, um ‘voucher’ de desconto de 10%, podendo o cliente utilizar o ‘voucher’ na compra seguinte, no mesmo estabelecimento comercial ou noutra loja aderente”, anunciou José António Jesus.

O autarca de Tondela, no distrito de Viseu, falava aos jornalistas a propósito das iniciativas da autarquia para apoiar o comércio, serviços e retalho de proximidade, para ajudar a ultrapassar estes “tempos diferentes e impensáveis” a que a pandemia ditou a sociedade e a economia.

Com esta campanha, “Todos às compras no concelho de Tondela”, que decorrerá entre 01 a 31 de dezembro, nas lojas aderentes”, há também um concurso associado e “por cada compra superior a 40 euros o cliente tem direito a um cupão de acesso a um sorteio”.

Em causa estão “uma dezena de tratamentos SPA nas Termas de Sangemil e refeições nos restaurantes do concelho que aderirem”, ou seja, “se participarem 50 restaurantes vão ser sorteadas 50 refeições”.

“Estes descontos serão suportados pelo município, que, perante a conferência dos cupões e faturas, atribuirá o montante em causa a cada um dos estabelecimentos em função dos descontos atribuídos, inerentes a esta campanha”, sintetizou.

José António Jesus anunciou ainda que as diferentes atividades de comércio a retalho, ou serviços, no quadro das microempresas, terão um “apoio de 50%, e até a um limite de 200 euros para pagamento de rendas e o mesmo valor e percentagem para os que tenham empréstimos bancários para aquisição do local”.

Na eventualidade de Tondela voltar a integrar a lista de municípios em estado de emergência cujas medidas são mais restritivas, o autarca disse que “o município está disponível para financiar uma rede de ‘takeaway’, a desenvolver pelos restaurantes, ou por empresa que pretenda prestar esse serviço”.

No que diz respeito aos apoios diretos às famílias residentes no concelho, José António Jesus disse assegurar que “o Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) vai manter-se na percentagem mais baixa, ou seja, nos 0,3% que dita a lei”.

“Neste quadro ímpar, absolutamente excecional, iremos propor a devolução de 20% da contrapartida do IRS que cabe aos municípios, no sentido de atenuar a perda de rendimentos das famílias do nosso concelho”, adiantou.

Ou seja, “dos cinco por cento que os municípios recebem do IRS como receita, uma vez que os outros 95% vão para o Estado central, desses cinco por cento, 20%, ou seja, um quinto, será devolvido às famílias”.

“Esta medida tem um caráter extraordinário. É um ato de solidariedade e de partilha e que acontecerá em 2021”, assegurou José António Jesus que estima que “a Câmara devolverá de IRS entre 250 a 300 mil euros”.

Das projeções autárquicas estima-se também um “esforço financeiro na ordem dos 80 a 90 mil euros para o comércio local”, um esforço que tinha sido “menor em abril, na primeira fase, uma vez que rondou os 40 mil euros nessa altura”.

José António Jesus insistiu nos apelos de “responsabilização de todos os cidadãos para que Tondela não regresse à lista de concelhos de risco elevado” e elogiou “todos quantos contribuem todos os dias para, quando surge um caso, estancar a propagação de forma célere e eficaz”.