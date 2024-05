Câmara de Tondela recebe prémio Locais de Trabalho Saudáveis

A Câmara Municipal de Tondela foi galardoada com o Prémio “Healthy Workplaces – Locais de Trabalho Saudáveis”, com o “nível um do selo, o que corresponde ao patamar mais elevado”, anunciou hoje aquela autarquia do distrito de Viseu.

A distinção, correspondente a 2024, deve-se ao facto de a autarquia ter “implementado o sistema de gestão da conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal”, mas “também por ter realizado a avaliação de riscos psicossociais e por possuir nos seus quadros um psicólogo”.

O prémio, que visa reconhecer organizações com boas práticas nesta área, é atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, em parceria com a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) e a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho.