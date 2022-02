Câmara de Tondela promove pós-graduações no concelho

Munícipes e funcionários das empresas de Tondela podem frequentar pós-graduações no concelho, numa iniciativa que resulta de uma parceria entre a Câmara e a Coimbra Business School – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC).

“O Município de Tondela estabeleceu um protocolo de parceria com a Coimbra Business School – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra (ISCAC), que permite que os munícipes e os funcionários das empresas frequentem pós-graduações”, explicitou a Câmara, em comunicado.

Segundo a nota, as pós-graduações em Economia e Gestão Industrial e também em Contabilidade e Fiscalidade Empresarial decorrem, provisoriamente, no Museu Municipal de Tondela, até que o Centro Tecnológico e de Empreendedorismo seja concluído.

Este centro “está em fase de conclusão” e é na antiga adega da Federação dos Vinicultores do Dão, cuja requalificação iniciou em maio de 2020, num investimento de 2,5 milhões de euros, depois de a autarquia ter adquirido o espaço por cerca de 250 mil euros.

As inscrições para a pós-graduação em Economia e Gestão Industrial “ainda estão abertas e os interessados podem consultar toda a informação” na página oficial da internet do ISCAC.

“A área da educação é uma forte aposta no concelho de Tondela e, de facto, faltava-nos o caráter inovador de um projeto como este de educação/formação para adultos em contexto de trabalho. Esta parceria pretende aproximar-nos do ensino superior e pós-graduação, em termos de formação, acessível a todos e desenvolvida a partir de Tondela”, destacou a presidente da autarquia.

Carla Antunes Borges, juntamente com o vice-presidente, João Carlos Figueiredo, e a vice-presidente do ISCAC, Georgina Morais, estiveram no sábado no Museu para assinalarem o arranque desta parceria.

“Estamos certos da mais-valia que será esta experiência, quer pela troca de conhecimentos que se virá a revelar certamente positiva, como pelo facto de ocorrer em Tondela, evitando deslocações e trazendo novas valências ao que já existe no nosso concelho, rentabilizando também as potencialidades do futuro Centro Tecnológico e de Empreendedorismo”, sublinhou.

A autarca elogiou ainda o ISCAC por “todo o apoio” para o arranque das pós-graduações no concelho e referiu que esta “é a primeira de outras experiências formativas deste género, pelo sucesso que virá a ter”.