Câmara de Tondela prepara Plano Estratégico Educativo Municipal

A Câmara de Tondela começou esta semana a preparar um Plano Estratégico Educativo Municipal (PEEM), com o objetivo de antecipar os desafios e as oportunidades futuras, anunciou o vice-presidente da autarquia, João Carlos Figueiredo.

“A educação constitui uma das áreas mais estruturantes e com maior impacto para o desenvolvimento do município e, por essa razão, é fundamental trabalharmos no sentido de construir uma visão estratégica e um plano de ação que promova a qualidade do ensino no concelho”, justificou o também vereador responsável pelo pelouro da Educação.

Durante o Seminário de Educação promovido pelo Município e subordinado ao tema “(Trans)formar o presente”, João Carlos Figueiredo informou que, esta semana, tiveram início as reuniões de trabalho que levarão à criação do PEEM.

No seu entender, “a aposta do Município na elaboração do PEEM vai contribuir para reforçar o território de Tondela” não só “como espaço de educação com qualidade, mas também de inovação e desenvolvimento do município e das suas pessoas”.

Para a construção do plano, serão ouvidas a comunidade educativa e a sociedade civil, de forma que seja criada uma estratégia “a uma só voz e um plano de ação ambicioso”, frisou.

O vereador disse que a Câmara assegura que será mantida “a autonomia das escolas, designadamente no que se refere à sua dimensão pedagógica e às políticas educativas”, a que se acrescenta, no quadro do processo de delegação de competências, “a visão e ambição do município relativamente ao posicionamento e papel da educação para o desenvolvimento do território”.

“Desejamos que o Plano Estratégico Educativo Municipal de Tondela se constitua como o compromisso do município para com a população que aqui reside e trabalha”, afirmou João Carlos Figueiredo, acrescentando ser intenção da autarquia que ele seja “um instrumento agregador dos contributos da comunidade educativa para a definição de políticas educativas municipais”.

O Seminário de Educação “(Trans)formar o presente” prossegue no sábado, no Auditório Municipal de Tondela.