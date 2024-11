Câmara de Tondela investe 130 mil euros na criação de parque em Lajeosa do Dão

A Câmara Municipal de Tondela vai financiar a 100%, em mais de 129.000 euros, um novo parque na freguesia de Lajeosa do Dão, junto ao parque desportivo, anunciou hoje a presidente do município.

“É um projeto que vai robustecer e dignificar uma zona importante da freguesia, onde há uns anos a esta parte tem havido investimento público municipal e onde se tem apostado no seu desenvolvimento”, afirma a presidente da Câmara de Tondela (distrito de Viseu), Carla Antunes Borges.

Numa nota de imprensa, a autarca realça os investimentos municipais realizados na freguesia de Lajeosa do Dão como o campo de futebol, as bancadas e os balneários.

“E mais recentemente o apoio dado à construção da Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas (ERPI) da Associação do Vinhal que fica junto à área que vai ser arranjada e convertida em parque”, destaca.

Segundo o documento, a obra está “orçada em mais de 129.000 euros, vai ser financiada a 100% pela Câmara Municipal de Tondela e vai nascer junto ao Parque Desportivo” da freguesia de Lajeosa do Dão.

“Este projeto vai permitir que aquele terreno possa ser requalificado e valorizado e posto à disposição de todos aqueles que vivem e visitam a freguesia”, salienta Carla Antunes Borges.

O responsável pela empreitada é a Junta de Freguesia de Lajeosa do Dão e, para isso, assinou um protocolo com a Câmara, que se compromete a financiar a obra, enquanto à Junta compete lançar o respetivo concurso.

Carla Antunes Borges espera ver o concurso concluído até ao final do ano e que “no início do próximo ano a obra possa ser iniciada”.

O presidente da Junta da Freguesia de Lajeosa do Dão, Fernando da Silva Figueiredo, citado na nota de imprensa, o prometido financiamento do parque.

“É um projeto que entendemos ser importante. Depois do lar estar concluído ficamos ali com uma mais-valia para os idosos, para as crianças”, evidencia Fernando da Silva Figueiredo, adiantando que o parque irá ter uma pista de manutenção.