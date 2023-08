Câmara de Tondela e voluntários reabilitam três casas de famílias carenciadas

A Câmara Municipal de Tondela e a associação Just a Change, com um total de 32 voluntários, vão reabilitar três habitações de famílias carenciadas do concelho, anunciou a autarquia.

“A associação Just a Change volta este verão ao concelho de Tondela para requalificar três habitações de famílias carenciadas, com o apoio da Câmara de Tondela, que financia em 40.162 euros”, afirma um comunicado de imprensa do município hoje divulgado.

Segundo o documento, as intervenções vão ser feitas entre 13 e 17 de agosto na localidade de Molelos, em duas habitações, e uma terceira em Póvoa do Rodrigo Alves, na freguesia de Tonda.

“Ao todo, na ação de voluntariado vão participar 32 jovens”, destacou a Câmara, que também “garante o apoio complementar necessário à execução dos trabalhos”.

“O município fica ainda responsável pelo acolhimento destes voluntários, contando com a colaboração de instituições sociais das freguesias em que decorrem as reabilitações habitacionais e da Escola Profissional de Tondela”, informou.

O documento referiu ainda que “a análise e seleção dos agregados familiares a apoiar foi efetuada pelo serviço de ação social” da Câmara em “estreita colaboração” com os presidentes das juntas de freguesia envolvidas.

O executivo municipal, liderado pela social-democrata Carla Antunes Borges, esclareceu que as famílias a ajudar “têm diversas vulnerabilidades sociais e foram consideradas elegíveis, tendo em conta critérios de pobreza habitacional”.

“A Just a Change já reabilitou no concelho, com a ajuda financeira da Câmara Municipal de Tondela, um total de 23 habitações, num investimento global de cerca de 287 mil euros”, contabilizou.

A associação começou a intervir no território no ano de 2018, logo a seguir aos grandes incêndios de outubro de 2017 e o protocolo de apoio à Just a Change foi aprovado por unanimidade na reunião do executivo esta terça-feira.

Na mesma reunião ordinária, o executivo municipal daquela cidade do distrito de Viseu aprovou também por unanimidade um apoio financeiro à União de Freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha para a realização de obras no Centro de Animação Local de Vila Nova da Rainha.

“Os espaços interiores da valência, que funciona na antiga escola primária da localidade, serão arranjados, a iluminação revista e o telhado composto. Estes trabalhos serão financiados em mais de 10.400 euros”, acrescentou o documento.