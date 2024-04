Câmara de Tondela compra edifício para serviços municipais e loja turística

A presidente da Câmara de Tondela disse hoje à agência Lusa que o edifício que a autarquia adquiriu, contíguo ao museu municipal, será para serviços municipais e loja de produtos endógenos direcionada aos turistas.

“O nosso museu é muito pequeno, quer para exposição, como nos serviços de apoio, e era importante para nós podermos alargar e criarmos uma entrada mais visível, virada para o centro cívico da cidade”, justificou Carla Antunes Borges.

O imóvel em causa fica situado no centro histórico da cidade, em frente à igreja Matriz e é contíguo ao Museu Municipal Terras de Besteiros.

O museu fica instalado no Solar de Sant´Ana, classificado como monumento de interesse público em julho de 2022, e o edifício contíguo, adquirido por 220.000 euros, vai ser alvo de requalificação para também ser adaptado às futuras funções.

“Vamos alargar a área de exposição e também os serviços administrativos de apoio ao museu e a sua composição arquitetónica, muito interessante, permite isso, e, na parte de baixo, no rés-do-chão, onde já existiu uma loja, vai ficar outra”, adiantou.

Carla Antunes Borges revelou à agência Lusa que “ficará lá um espaço dedicado ao turismo, aos produtos endógenos, no fundo, à divulgação do território, mas numa área diferente, não tanto museológica, mas mais turística”.

“No fundo, vai acolher quem nos visita e, quem faz a Rota da EN2 [Estrada Nacional 2], por exemplo, também passa por ali, visita e vê o que é que o nosso território tem para oferecer não só na gastronomia, como no artesanato e na nossa cultura”, descreveu.

Com isso, defendeu Carla Antunes Borges, “também estará a ser promovido o comércio local, uma das bandeiras do Município, e que nesta zona da cidade mais histórica poderá ser alavancado” com este novo projeto.

Atualmente, “e uma vez que está há algum tempo sem utilização, encontra-se devoluto”, mas a autarquia vai “iniciar agora a fase de elaboração do projeto” para o submeter a uma candidatura aos fundos europeus para o requalificar.

Outra alteração que o executivo municipal quer concretizar é “fazer um acesso ao Museu Municipal Terra de Besteiros pela frontaria do edifício”, já que, atualmente, entra-se por a rua lateral que dá acesso aos Paços do Concelho.