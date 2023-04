Câmara de Tondela assume competências da ação social

A Câmara Municipal de Tondela assumiu as competências do Estado em matéria de ação social, tendo ficado responsável pelo Serviço de Atendimento e de Acompanhamento Social (SAAS) de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade, exclusão e emergência social e pelo acompanhamento da componente de inserção aos beneficiários de Rendimento Social de Inserção.

A autarquia informou que o atendimento social funciona durante a semana, das 09:00 às 13:00 e das 14:00 às 17:00, sendo o serviço assegurado por uma equipa multidisciplinar.

“Um dos planos de intervenção do SAAS de Tondela passa pela atuação descentralizada pelas freguesias do concelho, em estreita articulação com os respetivos autarcas locais e demais estruturas de proximidade que se afigurem estratégicas para que as populações tenham um acesso facilitado aos serviços”, explicou.