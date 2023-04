Câmara de Tondela apoia obras na sede da Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar

A Câmara Municipal de Tondela vai dar um apoio de 18.500 euros à Associação Nacional dos Combatentes do Ultramar (ANCU) para a realização de obras na sua sede.

“A intervenção projetada inclui a execução de pinturas exteriores e o arranjo dos muros envolventes ao edifício da associação”, situado no concelho, explicou a autarquia.

A assinatura do protocolo de apoio financeiro acontecerá no dia 15 – Dia do Antigo Combatente – durante o qual as duas instituições realizarão várias atividades.

O programa inclui também uma romagem ao cemitério, a deposição de uma coroa de flores no monumento do soldado desconhecido, uma missa solene e um almoço.