Câmara de Tondela apoia freguesias e movimento associativo com 700 mil euros

A Câmara de Tondela vai apoiar as juntas e uniões de freguesia e o movimento associativo com mais de 700 mil euros, sendo a maior fatia para a construção de um edifício multiusos em Vila Nova da Rainha.

No âmbito dos protocolos de apoio aprovados na terça-feira, a União de Freguesias de Mouraz e Vila Nova da Rainha vai receber 218 mil euros.

“Este apoio visa repor as condições para o desenvolvimento associativo nesta União de Freguesias, um compromisso que tinha sido assumido após a tragédia de há três anos na Associação de Vila Nova da Rainha, quando um incêndio destruiu o seu edifício”, justifica a autarquia.

Na mesma União de Freguesias, também a Associação da Gândara tinha ficado sem instalações após os incêndios de outubro de 2017, acrescenta, explicando que “este protocolo vem dar corpo à vontade da população de reerguer o movimento associativo nesta localidade”.

A autarquia destaca ainda “o protocolo de 114 mil euros com a União de Freguesias de São Miguel do Outeiro e Sabugosa, que visa a requalificação do cais de Sabugosa, a primeira fase do Largo do Calvário em São Miguel do Outeiro e a requalificação do Parque de Lazer do Fial”, e também “o protocolo com a Junta de Freguesia de Molelos, com um apoio no valor de 80 mil euros para o alargamento do cemitério”.

O protocolo com a Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT), no valor de 90 mil euros, para atividades relacionadas com a criação e a programação regular, e o apoio superior a 50 mil euros para ajudar cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) a comprarem carrinhas para o apoio domiciliário foram também aprovados.

“Procura-se, assim, minimizar as dificuldades financeiras das IPSS do concelho de Tondela, causadas, entre outros motivos, pela não atualização de acordos com a Segurança Social”, refere.