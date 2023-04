Câmara de Tondela apoia associações e freguesias com cerca de 165 mil euros

A Câmara Municipal de Tondela, distrito de Viseu, anunciou, em comunicado, que aprovou por unanimidade, em reunião do executivo, o apoio de cerca de 165 mil euros para associações e juntas de freguesia do concelho.

Neste sentido, especificou no documento, a Associação Cultural e Recreativa de Tondela (ACERT) “irá receber um apoio financeiro de 120 mil euros, destinado à execução da programação da estrutura cultural, que integra a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses”.

O Grupo de Teatro Amador Os Cestos (Nandufe), “receberá mais de 4.700 euros, com vista a suportar obras na sede da instituição, que visam a melhoria das condições da coletividade”, e o Rancho Folclórico As Cantarinhas de Molelos receberá cinco mil euros, “que ajudará a dotar a sua sede de melhores condições”, esclareceu.

Em relação às juntas de freguesias, o executivo municipal “aprovou um protocolo financeiro, superior a 32.500 euros. Com a Junta do Guardão” com um montante que “será investido, entre outras obras, na manutenção do parque infantil da freguesia”.

“O protocolo com a Junta de Lajeosa do Dão, que representa um apoio financeiro de 2.400 euros, visa a realização de diversas reparações no parque urbano da vila”, acrescentou a nota de imprensa.