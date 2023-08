Câmara de Tarouca apoia regresso às aulas

A Câmara de Tarouca vai apoiar o regresso às aulas das crianças e jovens, com um investimento no setor da educação de aproximadamente 230 mil euros.

De acordo com a autarquia, aos alunos do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos continuará a ser assegurado, de forma gratuita, o transporte escolar, a antecipação e o prolongamento de horários, as refeições escolares e o transporte para as viagens de estudo.

“Como medida adicional, a autarquia tarouquense vai ainda atribuir um vale de 25 euros para aquisição de material escolar e/ou livros de fichas a todos os alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos e secundário, incluindo os alunos dos cursos profissionais, do Agrupamento de Escolas Dr. José Leite Vasconcelos”.