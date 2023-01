Câmara de Tabuaço garante apoio financeiro aos criadores de gado do concelho

A Câmara de Tabuaço vai garantir apoio financeiro aos criadores de gado do concelho, atendendo às “dificuldades” no setor e à “inegável importância” que ele tem na economia, disse o presidente do município.

“A partir de agora a Câmara Municipal de Tabuaço garante um apoio monetário para a criação de gado no concelho, podendo beneficiar desta medida os agricultores a título individual ou coletivo”, anunciou, numa nota de imprensa, a autarquia.

O apoio destina-se a todos que “exerçam uma atividade pecuária e sejam detentores de bovinos, ovinos e/ou caprinos devidamente verificados no Programa Informática de Saúde Animal (PISA) e no Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. (Idigital)”, indicou o mesmo o comunicado.

“Em termos gerais, o apoio distribui-se por dois euros para ovinos ou caprinos, aumentando para 10 euros na espécie bovina”, detalhou, à agência Lusa, o presidente da Câmara Municipal de Tabuaço, Carlos Carvalho.

Trata-se de “um investimento municipal que não é muito significativo para o orçamento”, considerou o autarca, adiantando que “deverá ser na ordem dos 1.800 euros, para cerca de 60 bovinos e 600 ovinos e caprinos”.

“Este apoio justifica-se tendo em conta a inegável importância que a agricultura e pecuária têm para o nosso concelho, mais precisamente a produção de gado e também pelas atuais e conjeturais dificuldades financeiras no setor”, explicou.

Este apoio hoje anunciado foi objeto de um protocolo de cooperação, formalizado na segunda-feira, entre este município do norte do distrito de Viseu e a Associação de Criadores de Gado da Beira Távora.

“O apoio atribuído assume o caráter forfetário, estando sujeito, entre outros fatores, ao número de animais”, esclareceu ainda o comunicado de imprensa do município.