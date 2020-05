Câmara de Tábua reabre mercado e atendimento ao público

O mercado de Tábua reabriu no domingo e cerca de 900 pessoas puderam comprar produtos hortícolas, frutícolas e outros em segurança, disse hoje o presidente da Câmara Municipal, Mário Loureiro, à agência Lusa.

No regresso a alguma normalidade, mas ainda com restrições nesta fase da pandemia da covid-19, o Mercado Municipal, que geralmente funciona sábado e domingo, “foi reaberto apenas um dia para começar”, declarou Mário Loureiro.

Na segunda-feira, os principais serviços da autarquia retomaram também o atendimento presencial dos munícipes de Tábua, no distrito de Coimbra.

“Com cuidado, está tudo a correr bem”, adiantou o também presidente da Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão (AMRPB), entidade gestora dos resíduos sólidos urbanos de 19 concelhos dos distritos de Coimbra, Viseu e Guarda.

Anseio dos agricultores e donos de pequenos negócios, a reabertura do mercado local “era também uma preocupação” da Câmara, referiu Mário Loureiro.

Dentro das instalações, “permaneciam no máximo 25 pessoas” em simultâneo, afirmou, enfatizando que “tudo foi cumprido com muito rigor” e que os cidadãos, perante os funcionários municipais, “não questionaram as medidas”.

Para o efeito, a Câmara disponibilizou máscaras e gel desinfetante para as mãos a todos os que quiseram aceder ao interior.

Das 33 pessoas que chegaram a estar infetadas no concelho com a covid-19, 12 estavam recuperadas no sábado, não havendo mortes a lamentar, afirmou o presidente da autarquia.

A maioria dos infetados eram utentes e alguns trabalhadores da Unidade de Cuidados Continuados (UCC) da Misericórdia.

Dois pacientes foram tratados no Hospital dos Covões, em Coimbra, “mas já regressaram à instituição”, confirmou Mário Loureiro, ao indicar que a UCC acolhe em média 170 pessoas, entre doentes e trabalhadores.

“A situação está controlada no concelho”, cujo executivo já assegurou a realização de pelo menos 450 testes de diagnóstico à covid-19, número que deverá aumentar até aos 600, contemplando grupos de risco e profissionais mais expostos ao novo coronavírus, aos quais têm sido distribuídos equipamentos de proteção individual.

Entretanto, com apoio do município e de empresas, três voluntários já produziram 2.000 viseiras com recurso a impressores 3D.

Carlos Mesquita, Rafael Alves e Ricardo Saraiva forneceram as 120 viseiras que a Câmara deu aos vendedores do mercado, segundo uma nota divulgada por estes membros do movimento Maker Portugal.

Portugal contabiliza 1.089 mortos associados à covid-19 em 26.182 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia divulgado hoje.

Relativamente ao dia anterior, há mais 15 mortos (+1,4%) e mais 480 casos de infeção (+1,9%).

Das pessoas infetadas, 838 estão hospitalizadas, das quais 136 em unidades de cuidados intensivos, e o número de casos recuperados passou de 1.743 para 2.076.