Câmara de Seia distingue personalidades e alunos

No dia da cidade, a 3 de julho, a Câmara Municipal de Seia volta a distinguir pessoas e instituições do concelho com Campânulas de Mérito Municipal e os melhores alunos com prémios de mérito escolar.

A cerimónia do 35º aniversário de elevação de Seia a cidade, Feriado Municipal, decorrem no Auditório do CISE – Centro de Interpretação da Serra da Estrela, às 14h30, este ano de forma reservada, devido à lotação da sala, com transmissão em direto na página de Facebook da autarquia.

As Campânulas de Mérito Municipal premeiam pessoas e instituições que se notabilizaram pelos seus méritos pessoais ou feitos cívicos e que, deste modo, contribuíram para o desenvolvimento e afirmação do concelho. Este ano a Câmara homenageia com a Campânula de Mérito e Dedicação, Padre Joaquim Pinheiro, Ana Cunhal, Joaquim Pina Moura (a título póstumo) e a Santa Casa da Misericórdia. Pelo mérito empresarial serão distinguidos, a Associação de Artesãos da Serra da Estrela, A Serrana, o restaurante Miralva e a empresa Vale D’Alvoco – Iniciativas Turísticas, e pelo mérito ambiental, o biólogo José Conde.

Os Prémios de Mérito Escolar vão ser atribuídos a 9 alunos, os melhores de cada nível de ensino, um gesto de reconhecimento e valorização da excelência no desempenho escolar.