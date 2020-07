Câmara de Seia adere ao Pacto de Economia Circular da CCDRC

A Câmara Municipal de Seia subscreveu o Pacto Institucional para a Valorização da Economia Circular na região Centro impulsionado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), documento de promoção de práticas sustentáveis e circulares rubricado por 84 entidades públicas e privadas.

A adesão a este compromisso conjunto de participação e envolvimento no apoio à transição da Região Centro, para uma economia mais circular, é consubstanciado num plano de ação, onde se enfatizam iniciativas recentemente implementadas ou em desenvolvimento até junho de 2021.

O pacto institucional assinado por Seia contempla três tipologias de ação, a mobilidade sustentável, novos modelos de negócio e desmaterialização e o uso eficiente dos recursos.

Tendo em vista a disseminação territorial da economia circular e na promoção da mobilidade sustentável, a autarquia encontra-se em fase de implementação de um sistema de uso partilhado de bicicletas elétricas (15 no total), apostando igualmente no reforço da frota municipal com aquisição de viaturas elétricas, de onde se destaca um mini autocarro a incorporar o sistema de transportes urbanos.

No âmbito da promoção da modernização e simplificação administrativa, o município iniciou no ano transato a desmaterialização do processo de despesa, sem qualquer papel desde o pedido até ao recibo, com poupanças significativas de papel.

Ainda, no uso eficiente dos recursos, assinalar diversas ações de sensibilização, efetuadas e a realizar, de promoção de boas práticas para os utilizadores e colaboradores das instalações municipais para adoção de comportamentos em prol da eficiência energética, assim como a implementação de sistema de energias renováveis nos edifícios públicos e otimização da iluminação dos edifícios municipais.