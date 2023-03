Câmara de Sátão investe cerca de 300 mil euros em ciclovia no centro da vila

O presidente da Câmara Municipal de Sátão disse hoje à agência Lusa que está a ser construída uma ciclovia, com cerca de dois quilómetros, no centro da vila, num investimento na ordem dos 300 mil euros.

“Trata-se de uma obra que permitirá a circulação de bicicletas e, ao mesmo tempo, estamos a requalificar os passeios e a criar acessibilidades para pessoas com limitação de locomoção e para invisuais”, esclareceu Alexandre Vaz.

O autarca indicou à agência Lusa que este investimento “na ordem dos 300 mil euros”, que conta com a participação em 80% de fundos comunitários, “tem uma extensão de no máximo dois quilómetros”.

“A ciclovia atravessa a vila, desde a Casa da Cultura, passando pelos bombeiros, escolas e igreja, até à biblioteca. Ou seja, serve cultura, serviços, comunidade escolar e ainda comércio”, detalhou.

Com este projeto, “que deverá estar pronto no verão, o município de Sátão está a promover um melhor ambiente, porque reduz o uso do automóvel e ainda permite menor sedentarismo”.

“Beneficia-se o ambiente e a saúde, ou seja, promove-se uma melhor qualidade de vida a todos os nossos residentes. A obra também inclui requalificação das passadeiras ao longo desta extensão”, sublinhou Alexandre Vaz.

O presidente da Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, adiantou que estão a decorrer “outras obras de requalificação no concelho, que vão permitir melhores condições a todos quantos residem” ali.

Entre estas outras obras, o autarca destacou “o muro de suporte do cemitério, que é exclusivamente financiado pela autarquia, e não chegou aos 200 mil euros, e toda o arranjo urbanístico daquela zona resulta de uma candidatura a fundos europeus”.

“A zona envolvente tem um investimento superior a 200 mil euros e resulta de uma candidatura do PT 2020, de fundos comunitários, em 80% também”, especificou Alexandre Vaz.