Câmara de Sátão abre inscrições para Feira do Míscaro em 12 de novembro

A Câmara Municipal de Sátão, no distrito de Viseu, anunciou hoje que tem inscrições abertas a todos os artesãos e vendedores de míscaros para participarem na XVI edição da Feira do Míscaro que se realiza no dia 12 de novembro.

Em comunicado, a autarquia informa que “os interessados devem dirigir-se ao gabinete de atendimento ao munícipe da Câmara Municipal de Sátão para realização da respetiva inscrição”, até dia 03 de novembro.

“A partir das 09:00 o largo de São Bernardo acolherá vendedores de míscaros, de produtos regionais e artesanais e visitantes que têm à sua disposição um programa recheado de música, cultura e gastronomia”, refere o executivo municipal.

Segundo a mesma nota, o dia conta ainda com um ‘showcooking’ com o chef Paulo Cardoso, durante a a manhã e, após o almoço, há prova de míscaros e música e ao final do dia “é oferecido o tradicional magusto” de São Martinho.