Câmara de São Pedro do Sul aprova orçamento de 38 milhões de euros para 2024

A Câmara de São Pedro do Sul aprovou um orçamento de 38 milhões de euros para 2024, que privilegia a melhoria da qualidade de vida e o aproveitamento do PRR e de futuros quadros comunitários.

Educação, Saúde, Proteção Civil e Habitação são as áreas que o executivo municipal considera “essenciais para a melhoria da qualidade de vida” dos munícipes e “enquadráveis no PRR (Plano de Recuperação e Resiliência) e futuros quadros comunitários”.

O novo edifício do centro de saúde (dois milhões de euros) é uma das obras previstas e com a qual se pretende “melhorar as condições para todos os profissionais de saúde e utentes”.

“Na nova infraestrutura que vai ser construída irão passar a funcionar os serviços do centro de saúde, passando o Serviço de Urgência Básica para o atual edifício, aumentando assim as áreas disponíveis para as várias valências e melhorando as condições de ambos os serviços de saúde”, referiu à agência Lusa fonte da autarquia.

Está também prevista a construção do Centro Municipal de Proteção Civil, no valor de quatro milhões de euros e que tem como objetivo “dar as melhores condições aos bombeiros da cidade, centrando num só edifício as duas corporações”, acrescentou.

A mesma fonte destacou o investimento de dois milhões de euros para habitação no âmbito no Programa 1.º direito.

“Este projeto contempla a intervenção nas habitações de 75 famílias com carência habitacional (abrangendo cerca de 186 pessoas) e a aquisição e reabilitação de 26 fogos pelo município para posterior arrendamento”, explicou.

Segundo a fonte da autarquia, o orçamento para 2024 aumentou comparativamente ao deste ano, sendo “o maior orçamento de sempre”, graças “aos financiamentos comunitários e consequente aumento das despesas de investimento e aumento dos custos correntes”, como os custos com o pessoal.

“O surto inflacionista que vivemos nos últimos tempos tem consequências sobretudo no aumento de algumas despesas correntes patentes no orçamento”, acrescentou.

O orçamento foi aprovado por maioria (com duas abstenções) na reunião de quinta-feira. Será levado à Assembleia Municipal do próximo dia 28.