Câmara de São Pedro do Sul abre ao público espólio do Castro de Baiões

A Câmara Municipal de São Pedro do Sul inaugurou hoje a “melhoria de acessibilidades” no edifício, que permitem acesso ao espaço museológico, que apresenta espólio do Castro de Nossa Senhora da Guia, mais conhecido por Castro de Baiões.

“Esta obra permitiu o rampeamento do passeio, a colocação de um “tratorino”, a instalação de um elevador, desde o piso de entrada até ao sótão, a adaptação de dois WC para deficientes, a conservação da imagem estética dos claustros, a criação da sala multiúsos e a colocação de sinalética com leitura em braile”, enumerou o presidente da Câmara.

Vítor Figueiredo apresentava assim as obras que “permitem o acesso a qualquer cidadão” ao núcleo museológico Monsenhor Celso Tavares, um investimento de cerca de 200 mil euros, comparticipado, em cerca de 90%, pelo Programa Valorizar do Turismo de Portugal.

As obras abrangem também “a conservação da imagem estética dos claustros com um envidraçado, a colocação de expositores para peças museológicas e a implementação de sinalética com leitura em braile”.

Instalado no sótão do edifício dos Paços do Concelho, antigo Convento da Ordem Franciscana, classificado desde 1943 como Imóvel de Interesse Público, o núcleo “abriu portas há sensivelmente um mês”.

“Hoje inauguramos uma obra de reabilitação que criou melhores condições nas acessibilidades aos diversos serviços camarários, eliminando os constrangimentos existentes e que, simultaneamente, valoriza o património histórico e cultural onde nos encontramos”, destacou o presidente daquele município do distrito de Viseu.

Com esta intervenção, continuou Vítor Figueiredo, “foi possível criar o Núcleo Museológico do Castro da Nossa Senhora da Guia, onde o Município colocou em exposição, acessível ao público em geral, o espólio arqueológico deste Castro também muito conhecido por Castro de Baiões”.

O espólio, recordou o historiador Eduardo Nuno Oliveira, estava, “inicialmente, no Seminário Maior de Viseu e passou para a Universidade Católica de Viseu, pelas mãos do monsenhor Celso Tavares da Silva (1916-1996).

“O antigo professore João Inês Vaz (1951-2015) entrou em contacto com o município de São Pedro do Sul para trazer os materiais para o concelho de origem e hoje é possível visitar peças que são a nossa identidade patrimonial e histórica”, contou o historiador.

A inauguração contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, que, na sua intervenção, destacou “o pulmão único” que o turismo e a cultura formam.

“O turismo tem de ter a responsabilidade de regenerar, cicatrizar e projetar os territórios e também de reunir condições para melhorar a habitação dos residentes, criar maior conhecimento e mais emprego e descentralização”, defendeu.

Rita Marques considerou que “de outra forma o turismo não faz sentido” e, por isso, justificou, este projeto foi apoiado, porque “é compromisso” do Governo, “fazer pontes e ligar territórios”.