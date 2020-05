Câmara de Santa Comba Dão dá prémios a quem compra no comércio local

A Câmara de Santa Comba Dão anunciou ontem que vai atribuir prémios dos 200 aos 1.000 euros através de um sorteio a realizar entre os consumidores do comércio local.

O projeto autárquico “Coisas de Cá” arranca na segunda-feira e a primeira iniciativa visa “apoiar e fortalecer a economia local”, numa “altura particularmente difícil e conturbada”, devido à pandemia da covid-19, que obrigou ao confinamento dos cidadãos.

“Em termos efetivos, traduz-se na atribuição de uma senha por cada 10 euros de compras no comércio, produtores e artesãos locais. A senha habilita, automaticamente, o cliente a ganhar um prémio de 1000 euros ou um dos 45 prémios de 200 euros, num total de 10.000 euros”, explica um comunicado.

Os “prémios/vales” atribuídos pela Câmara Municipal de Santa Comba Dão “serão de uso exclusivo no comércio local, sendo atribuído aos vencedores um passe local, um ‘Passaporte de Cá’”.

“Através da valorização de produtos endógenos, culturais e tradicionais, pretende-se dar visibilidade, acrescentar valor e promover o reconhecimento da qualidade das ‘Coisas de cá’ e das ‘Gentes de cá’, potenciando-se assim todo o território concelhio”, defende a autarquia.

No entender do executivo municipal, este projeto poderá levar ao “aumento do volume de negócio e à fidelização dos consumidores”, mas, para isso, é preciso que os comerciantes se inscrevam no projeto através do ‘e-mail’ gab.comunicacao@cm-santacombadao.pt, com o nome e identificação do negócio ou produto comercializado.

Segundo a autarquia, podem aderir a esta campanha “os espaços comerciais, vendas de rua e produtores de produtos endógenos que foram obrigados a encerrar por força legal, com sede fiscal ou física no concelho de Santa Comba Dão”.

No âmbito deste projeto, vai nascer o “Cantinho de Cá” que funcionará num “espaço cedido pela autarquia para os pequenos produtores sem espaços comerciais próprios” e será “isento de taxas e de quaisquer outros custos”.

“A iniciativa, além de garantir rendimentos extra para os pequenos produtores, agricultores e artesãos, que têm alguma produção excessiva, promove também a disponibilidade de produtos locais, frescos e de qualidade”, defende o executivo.

Outra das iniciativas é o selo de certificação de origem e de qualidade “Santa Comba Dão – Coisas de Cá”, que vai funcionar como um carimbo que garante a qualidade de produtos endógenos e tradicionais.

Vai também ser criada uma confraria de saberes e sabores, “em articulação com o movimento associativo”, de forma a “valorizar os saberes e sabores de cá, as coisas de cá e, sobretudo, as gentes de cá”.

Um outro estímulo para os comerciantes é o projeto do mercado virtual promovido pela Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões e várias associações, e no qual o município de Santa Comba Dão também está a trabalhar para lá ter os seus comerciantes.